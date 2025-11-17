Warren Buffett greift bei Alphabet zu, doch welche der beiden Aktien hat er gekauft? Und warum gibt es vom Google-Mutterkonzern überhaupt zwei verschiedene Anteilsscheine?

Matthias Kemter 17.11.2025 - 12:43 Uhr

Warren Buffett sorgt regelmäßig für Schlagzeilen, wenn er in neue Unternehmen investiert. So auch aktuell, als bekannt wurde, dass seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway eine signifikante Position in Alphabet-A-Aktien aufgebaut hat. Die Meldung zeigt, der Tech-Gigant Alphabet bleibt für Investoren hochinteressant. Gleichzeitig fällt aber auf, dass Alphabet, der Mutterkonzern von Google, gleich zwei Aktien an der Börse hat. Beide Aktien sind an der NASDAQ gelistet, unterscheiden sich aber in einem zentralen Punkt: Stimmrechte bei Aktionärsversammlungen.