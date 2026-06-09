Von Sommerfeeling ist derzeit wenig zu spüren. Wer verstehen will, warum das Wetter gerade so unbeständig ist, muss einen Blick in die Höhen der Atmosphäre werfen.
Trog über Deutschland: Der Hauptschuldige
Der Grund für das aktuell wechselhafte und kühle Wetter in Deutschland ist laut dem Deutschen Wetterdienst ein sogenannter Langwellentrog. Dabei handelt es sich um eine großräumige Einbuchtung der Höhenströmung, die kalte Luft aus nördlichen Breiten nach Mitteleuropa lenkt. In der Höhe liegen die Temperaturen dabei unter minus 25 Grad - das ist für Anfang Juni ungewöhnlich kalt. Diese Höhenkälte ist der Motor für die derzeit aktive Schauer- und Gewittertätigkeit, die besonders den Norden, die Mitte und den Osten Deutschlands betrifft. Begleitet wird das Ganze von pulsierender Kaltluftkonvektion: Wolken türmen sich rasch auf, es fallen Graupel und vereinzelt kleiner Hagel, dazu sind stürmische Böen der Stärke 8 aus westlicher Richtung möglich.