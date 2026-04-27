Der 1. Mai ist in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag, doch warum eigentlich? Die Geschichte des "Tags der Arbeit" reicht weit zurück und ist eng mit der Arbeiterbewegung verbunden.
Der 1. Mai, auch bekannt als "Tag der Arbeit", ist sowohl in Deutschland als auch in vielen anderen Ländern ein gesetzlicher Feiertag. Seine Ursprünge liegen in den Kämpfen der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts, die für bessere Arbeitsbedingungen und soziale Rechte eintraten. Besonders prägend war der Haymarket-Streik in den USA im Jahr 1886, der als Wendepunkt für die internationale Arbeiterbewegung gilt.