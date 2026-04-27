Der 1. Mai ist in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag, doch warum eigentlich? Die Geschichte des "Tags der Arbeit" reicht weit zurück und ist eng mit der Arbeiterbewegung verbunden.

Der 1. Mai, auch bekannt als "Tag der Arbeit", ist sowohl in Deutschland als auch in vielen anderen Ländern ein gesetzlicher Feiertag. Seine Ursprünge liegen in den Kämpfen der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts, die für bessere Arbeitsbedingungen und soziale Rechte eintraten. Besonders prägend war der Haymarket-Streik in den USA im Jahr 1886, der als Wendepunkt für die internationale Arbeiterbewegung gilt.

Die Ursprünge des 1. Mai in den USA Die Geschichte des 1. Mai als Feiertag beginnt in den USA. Am 1. Mai 1886 streikten rund 400.000 Arbeiter in mehreren Städten, um die Einführung des Acht-Stunden-Tages zu fordern. In Chicago eskalierte die Situation, als es während des sogenannten Haymarket-Aufstands zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kam. Eine Bombe explodierte, mehrere Menschen starben, und die Ereignisse hinterließen einen bleibenden Eindruck in der Arbeiterbewegung weltweit.

Der 1. Mai wird zum internationalen Aktionstag

Drei Jahre später, 1889, beschlossen Gewerkschaften und Arbeiterparteien auf dem Internationalen Arbeiterkongress in Paris, den 1. Mai als jährlichen Aktionstag zu etablieren. Bereits 1890 fanden in Deutschland erste Demonstrationen und Streiks statt, die von der SPD organisiert wurden. Der Tag wurde zum Symbol für den Kampf um bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne und soziale Gerechtigkeit.

Der 1. Mai in der Weimarer Republik

In Deutschland wurde der 1. Mai erstmals 1919 während der Weimarer Republik als gesetzlicher Feiertag begangen. Die Nationalversammlung widmete ihn dem "Gedanken des Weltfriedens" und der internationalen Solidarität der Arbeiterbewegung. Allerdings blieb der Feiertag zunächst auf das Jahr 1919 beschränkt, da konservative und bürgerliche Kräfte eine dauerhafte Einführung verhinderten.

Die Vereinnahmung durch die Nationalsozialisten

Die Nationalsozialisten führten den 1. Mai 1933 erneut als Feiertag ein, allerdings unter dem Namen "Tag der nationalen Arbeit". Sie nutzten ihn für Propagandazwecke und zur Gleichschaltung der Gewerkschaften. Nach dem Zweiten Weltkrieg bestätigte der Alliierte Kontrollrat den 1. Mai als Feiertag, und er wurde sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik Deutschland begangen, allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Während er in der DDR staatlich organisiert und mit Militärparaden inszeniert wurde, nutzten die Gewerkschaften in der Bundesrepublik den Tag für politische Kundgebungen und kulturelle Veranstaltungen.

Der 1. Mai heute

Heute ist der 1. Mai in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag, an dem die meisten Menschen frei haben. Gewerkschaften organisieren Demonstrationen und Aktionen, um auf aktuelle Themen wie soziale Gerechtigkeit, faire Arbeitsbedingungen und Solidarität aufmerksam zu machen. Auch wenn der Tag der Arbeit in seiner ursprünglichen Bedeutung an Bedeutung verloren hat, bleibt er ein wichtiges Symbol für die Rechte der Arbeitnehmer.