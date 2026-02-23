Der Bitcoin-Kurs ist zum Wochenbeginn erneut unter Druck geraten und fiel kurzfristig unter die Marke von 65.000 US-Dollar. Was steckt hinter diesem Rückgang?
23.02.2026 - 08:51 Uhr
Am Montag zeigte sich der Bitcoin erneut schwach und fiel auf den niedrigsten Stand seit Wochen. Die Unsicherheiten rund um die US-Zollpolitik und geopolitische Spannungen belasten den Kryptomarkt. Marktbeobachter warnen vor weiteren Rücksetzern, die den Bitcoin in Richtung der Marke von 50.000 US-Dollar drücken könnten.