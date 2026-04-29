Der Goldpreis hat auch zum Mittwoch wieder deutlich nachgegeben und ist auf den tiefsten Stand seit mehr als drei Wochen gefallen. Die aktuelle Bewegung lenkt den Blick wieder stärker auf den Rohstoffmarkt und die anstehenden geldpolitischen Termine.
29.04.2026 - 12:31 Uhr
Auch zum Mittwoch fällt der Goldpreis kräftig. Von knapp über 4.700 Dollar zum Wochenbeginn fiel der Kurs auf aktuell 4.570 USD je Feinunze. Auch die Gold-Futures für Juni liegen im Minus. Damit setzt sich die jüngste Schwäche des Edelmetalls fort. Anleger schauen vor mehreren Notenbankentscheidungen vor allem auf Inflation, Zinsen und die Entwicklung an den Energiemärkten.