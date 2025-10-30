Der Goldpreis rauscht nach seiner Rekordrally überraschend nach unten. Was steckt hinter dem plötzlichen Rückgang und wie reagieren die Märkte?
30.10.2025 - 12:00 Uhr
Nach einem beispiellosen Höhenflug hat der Goldpreis in der vergangenen Woche deutlich nachgegeben. Von einem Rekordhoch bei rund 4.381 US-Dollar je Feinunze seit dem letzten Wochenbeginn ist der Preis zeitweise auf unter 3.900 Dollar gefallen. Ein Rückgang von mehr als 10 Prozent. Anleger fragen sich, warum der Goldpreis so stark gefallen ist? Die Gründe liegen in einer Kombination aus Marktpsychologie und geopolitischen Entwicklungen.