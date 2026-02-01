Der Goldpreis hat in den letzten Tagen einen dramatischen Einbruch erlebt. Nach einer langen Rallye, die das Edelmetall auf Rekordhöhen trieb, kam es zu einem plötzlichen Rückgang um fast 15 Prozent. Was hinter dem Kurssturz steckt.
01.02.2026 - 14:08 Uhr
Der Goldpreis, der noch vor wenigen Tagen ein Allzeithoch von über 5.500 US-Dollar pro Feinunze erreicht hatte, fiel am Freitag auf unter 4.700 US-Dollar. Dieser Rückgang von knapp 15 Prozent innerhalb kürzester Zeit hat zwar viele Anleger überrascht, aber absehbar war die Korrektur dennoch.