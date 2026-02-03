Der Goldpreis hat über das Wochenende einen dramatischen Einbruch erlebt. Nach einer langen Rallye, die das Edelmetall auf Rekordhöhen trieb, kam es am Freitag zu einem plötzlichen Rückgang um rund 18 Prozent innerhalb eines Tages. Was hinter dem Kurssturz steckt.
Der Goldpreis, der noch am Donnerstag ein Allzeithoch von knapp 5.600 US-Dollar je Feinunze erreicht hatte, fiel am Freitag auf unter 4.700 US-Dollar. Am Montagvormittag ging die Talfahrt weiter und der Kurs rauschte im Tagestief auf 4.402 USD im Tagestief. Ein Kursfall um über 20 Prozent. Mittlerweile hat sich der Goldpreis wieder bei aktuell 4.800 US-Dollar eingependelt. Dieser Rückgang innerhalb kürzester Zeit hat zwar viele Anleger überrascht, aber absehbar war die Korrektur dennoch.