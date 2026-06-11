Gold gilt eigentlich als sicherer Hafen in Krisenzeiten, doch derzeit fällt der Preis deutlich. Allein in der letzten Woche rauschte der Kurs knapp 10 Prozent in den Keller. Was hinter dem Rückgang steckt.
11.06.2026 - 10:45 Uhr
Der Goldpreis ist auf ein neues Jahrestief gefallen. Am Markt ging es knapp 10 Prozent innerhalb von einer Woche auf aktuell rund 4.100 US-Dollar je Feinunze deutlich nach unten. Auffällig ist dabei, dass die klassische Krisenlogik derzeit nur eingeschränkt greift. Die Eskalation im Nahen Osten und steigende Energiepreise stützen Gold nicht, weil viele Anleger den Blick vor allem auf Inflation, Zinsen und den Verkaufsdruck an den Märkten richten.