Heute Abend ist der Mond besonders groß und hell am Himmel zu sehen. Warum das so ist, erfahren Sie hier.

Lukas Böhl 17.10.2024 - 11:31 Uhr

Am 17. Oktober 2024 erleben wir einen sogenannten Supermond – ein Phänomen, bei dem der Vollmond besonders groß und hell erscheint. Das liegt daran, dass der Mond heute der Erde näher ist als sonst, da er sich an seinem erdnächsten Punkt, dem Perigäum, befindet. Der Abstand zwischen Erde und Mond beträgt heute etwa 363.300 Kilometer, was ihn bis zu 14 % größer und bis zu 30 % heller erscheinen lässt als einen Vollmond, der sich weiter entfernt in seiner Umlaufbahn befindet.