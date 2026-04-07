Der Ölpreis ist erneut gestiegen und lieg aktuell kurz vor seinem Hoch seit Kriegsbeginn. Der Auslöser: Ein Post von Donald Trump.
07.04.2026 - 09:51 Uhr
Am Dienstag hat der Ölpreis erneut einen deutlichen Anstieg verzeichnet und liegt nun bei knapp über 111 US-Dollar pro Barrel (Brent), dem zweithöchsten Stand seit Kriegsbeginn. Die Märkte reagieren damit auf die eskalierenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran, die durch scharfe Drohungen von US-Präsident Donald Trump erneut angeheizt wurden.