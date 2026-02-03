Der Silberpreis hat am vergangenem Freitag einen dramatischen Einbruch erlebt und ist in nur 24 Stunden um 35 Prozent gefallen. Ein historischer Preissturz. Was hinter dem Preisbeben steckt.
03.02.2026 - 06:40 Uhr
Nach einer beeindruckenden Rally, die den Silberpreis allein im Januar um fast 70 Prozent anstiegen ließ, kam am Freitag der große Knall. Vom neuen Allzeithoch bei knapp 121 US-Dollar ging es direkt innerhalb eines Tages wieder um 35 Prozent auf etwa 78 US-Dollar bergab. Der größte prozentuale Rückgang seit 1980. Zum Wochenbeginn fiel der Kurs kurz weiter auf die 72-Dollar-Marke. Ein Rückgang von 42 Prozent, bis sich der Silberkurs bei aktuell etwa 83 US-Dollar je Feinunze eingependelt hat.