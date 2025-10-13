Sie prägte Hollywood mit Stil, Witz und unverwechselbaren Rollen. Nun ist Diane Keaton im Alter von 79 Jahren gestorben. Was zu den Umständen bekannt ist.
13.10.2025 - 10:18 Uhr
Hollywood-Star Diane Keaton ist am 11. Oktober 2025 im Alter von 79 Jahren in Kalifornien gestorben. Das bestätigte ein Sprecher der Familie. Über die genaue Todesursache schweigt die Familie bislang. In einer kurzen Stellungnahme bat der Sprecher um die Wahrung der Privatsphäre. Fest steht lediglich, dass die Schauspielerin in ihrer kalifornischen Villa starb. Es gibt weder offizielle Angaben zu einer Krankheit noch Hinweise auf andere Ursachen.