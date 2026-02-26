Die Allianz-Aktie hat am Donnerstag einen leichten Rückgang verzeichnet und notiert aktuell bei 378 Euro. Trotz starker Geschäftszahlen und einer erhöhten Dividende reagierten Anleger zurückhaltend. Doch was steckt hinter diesem Kursrückgang?
Die Allianz präsentierte am Donnerstagmorgen beeindruckende Zahlen für das Geschäftsjahr 2025. Mit einem Rekordgewinn und einer robusten Kapitalbasis konnte der Versicherungsriese überzeugen. Dennoch sorgte der verhaltene Ausblick für 2026 für gedämpfte Stimmung bei den Anlegern, was den Kurs der Aktie leicht drückte.