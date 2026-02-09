Die Amazon-Aktie hat in der vergangenen Woche einen überraschenden Kursrutsch erlebt, obwohl das Unternehmen beeindruckende Quartalszahlen vorgelegt hat. Was steckt hinter diesem scheinbaren Widerspruch?

Die Amazon-Aktie hat in der vergangenen Woche einen deutlichen Rückgang von 15 % verzeichnet. Von etwa 207 Euro zum letzten Montag ging es runter auf aktuell 173 Euro. Trotz beeindruckender Quartalszahlen reagierten die Anleger skeptisch. Der Grund für diesen Rückgang liegt weniger in den aktuellen Geschäftszahlen, sondern vielmehr in den langfristigen Plänen des Unternehmens.

Milliarden-Investitionen sorgen für Unsicherheit Amazon plant, seine Investitionen massiv zu erhöhen. Für das Jahr 2026 sind Kapitalausgaben in Höhe von rund 200 Milliarden US-Dollar vorgesehen. Diese Ankündigung hat bei Anlegern Sorgen ausgelöst, insbesondere in Bezug auf den freien Cashflow. Die Aussicht auf steigende Kosten und eine eher verhaltene Umsatzprognose für das kommende Quartal verstärkte die Nervosität an den Märkten.

Analysten senken Kursziele

Ein weiterer Grund für den Kursrückgang vor allem über das letzte Wochenende war, dass mehrere führende Investmentbanken ihre Kursziele für die Amazon-Aktie gesenkt haben.Goldman Sachs reduzierte das Kursziel von 300 auf 280 US-Dollar, während JP Morgan es von 305 auf 265 US-Dollar herabstufte. UBS senkte ihr Ziel leicht auf 301 US-Dollar. Die Analysten begründen diese Anpassungen mit Amazons überraschend hohen Investitionsplänen für 2026, die kurzfristig den freien Cashflow belasten könnten.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz dieser Bedenken halten die Ratinghäuser an ihren positiven Bewertungen fest, da sie langfristig großes Potenzial in Amazons Cloud-Sparte AWS und den KI-Initiativen sehen. Insbesondere das Cloud-Geschäft (AWS) und Investitionen in Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz werden als Wachstumstreiber gesehen. Einige Banken sehen weiterhin ein Kurspotenzial von 20 bis 30 %.