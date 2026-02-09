Die Amazon-Aktie hat in der vergangenen Woche einen überraschenden Kursrutsch erlebt, obwohl das Unternehmen beeindruckende Quartalszahlen vorgelegt hat. Was steckt hinter diesem scheinbaren Widerspruch?
09.02.2026 - 16:37 Uhr
Die Amazon-Aktie hat in der vergangenen Woche einen deutlichen Rückgang von 15 % verzeichnet. Von etwa 207 Euro zum letzten Montag ging es runter auf aktuell 173 Euro. Trotz beeindruckender Quartalszahlen reagierten die Anleger skeptisch. Der Grund für diesen Rückgang liegt weniger in den aktuellen Geschäftszahlen, sondern vielmehr in den langfristigen Plänen des Unternehmens.