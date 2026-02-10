Die AXA-Aktie steht am Dienstag unter Druck und verliert 2 % im Vergleich zum Vortag. Was steckt hinter diesem Rückgang, und welche Rolle spielt die zunehmende Konkurrenz durch KI-basierte Vertriebskanäle?

Matthias Kemter 10.02.2026 - 12:57 Uhr

Mit einem aktuellen Kurs von 38,58 Euro und einem Minus von 2 % im Vergleich zum Vortag reiht sich auch die AXA-Aktie in die allgemeine Schwäche der Versicherungsbranche ein. Ein zentraler Grund für den Rückgang sind Sorgen vor der zunehmenden Konkurrenz durch KI-gestützte Vertriebskanäle wie ChatGPT. Doch es gibt auch differenzierte Perspektiven auf die Auswirkungen dieser Entwicklung.