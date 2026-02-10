Die Coca-Cola-Aktie hat am Dienstag einen deutlichen Rückgang von 4 % verzeichnet. Trotz eines leichten Umsatz- und Gewinnwachstums im letzten Quartal reagierten Anleger enttäuscht auf die gemischten Quartalszahlen und den gedämpften Ausblick für 2026.
10.02.2026 - 14:32 Uhr
Die Coca-Cola-Aktie musste am Dienstag einen Kursverlust von 4 % hinnehmen und notiert aktuell vorbörslich bei 63,09 Euro. Der Rückgang ist auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen zurückzuführen, die zwar einige positive Aspekte enthielten, jedoch auch Schwächen und Unsicherheiten für die Zukunft aufzeigten. Besonders der Ausblick auf ein moderates Wachstum im Jahr 2026 sorgte für Zurückhaltung bei den Anlegern.