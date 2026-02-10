Die Coca-Cola-Aktie hat am Dienstag einen deutlichen Rückgang von 4 % verzeichnet. Trotz eines leichten Umsatz- und Gewinnwachstums im letzten Quartal reagierten Anleger enttäuscht auf die gemischten Quartalszahlen und den gedämpften Ausblick für 2026.

Die Coca-Cola-Aktie musste am Dienstag einen Kursverlust von 4 % hinnehmen und notiert aktuell vorbörslich bei 63,09 Euro. Der Rückgang ist auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen zurückzuführen, die zwar einige positive Aspekte enthielten, jedoch auch Schwächen und Unsicherheiten für die Zukunft aufzeigten. Besonders der Ausblick auf ein moderates Wachstum im Jahr 2026 sorgte für Zurückhaltung bei den Anlegern.

Gemischte Quartalszahlen Im vierten Quartal 2025 konnte Coca-Cola den Umsatz um 2 % auf 11,8 Milliarden US-Dollar steigern, organisch sogar um 5 %. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 6 % auf 58 Cent und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Dennoch blieb der Umsatz hinter den Prognosen von 12 Milliarden US-Dollar zurück. Zudem belastete eine Wertminderung von 960 Millionen US-Dollar auf die Marke Bodyarmor das operative Ergebnis, das um 32 % einbrach.

Gedämpfter Ausblick für 2026

Für das Jahr 2026 erwartet Coca-Cola ein organisches Umsatzwachstum von lediglich 4 bis 5 % und ein Gewinnwachstum je Aktie von 7 bis 8 %. Diese Prognosen liegen unter den Erwartungen vieler Analysten, die auf ein stärkeres Wachstum gehofft hatten. Hinzu kommt, dass die Nachfrage nach Limonaden in wichtigen Märkten wie Nordamerika und Asien nachlässt. Preissteigerungen, die zur Kompensation gestiegener Kosten eingeführt wurden, haben die Kaufbereitschaft der Verbraucher weiter gedämpft.

Reaktion der Anleger

Die gemischten Zahlen und der verhaltene Ausblick führten zu einer negativen Reaktion der Anleger. Bereits im vorbörslichen Handel gab die Aktie um mehr knapp 4 Prozent nach. Trotz eines soliden Jahresbeginns mit einem Kursplus von fast 12 % seit Januar scheint die Rally vorerst gestoppt. Die Wertminderung und die Unsicherheiten im Konsumumfeld haben das Vertrauen der Anleger erschüttert.

Fazit

Die Coca-Cola-Aktie steht aktuell unter Druck, da die gemischten Quartalszahlen und der gedämpfte Ausblick für 2026 die Erwartungen der Anleger nicht erfüllen konnten. Während Coca-Cola weiterhin ein defensiver Baustein in vielen Depots bleibt, zeigt der Kursrückgang, dass selbst etablierte Unternehmen wie Coca-Cola anfällig für Marktunsicherheiten und enttäuschende Prognosen sind.