Die DroneShield-Aktie startete die vergangene Woche mit Rückenwind in den November, doch nur wenige Tage später folgte eine Reihe Rücksetzer. Die Gründe im Überblick.
11.11.2025 - 10:30 Uhr
Trotz positiver Geschäftsentwicklung ist die DroneShield-Aktie in den letzten Tagen erneut massiv unter Druck geraten. Bereits Mitte Oktober schlug die Euphorie rund um den australischen Drohnenabwehr-Spezialisten plötzlich in Nervosität um. Die Aktie stürzte von rund 3,60 Euro auf etwa 2,60 Euro. Zum Monatsstart im November erfolgten neue Dämpfer, welche die Aktie auf aktuell rund 1,90 Euro absacken ließ. Die Hintergründe im Überblick: