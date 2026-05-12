Die DroneShield-Aktie hat am Dienstag einen deutlichen Kursrückgang von 15 % verzeichnet. Was steckt hinter diesem Vertrauensverlust und wie reagieren Anleger auf die aktuellen Entwicklungen?
12.05.2026 - 09:39 Uhr
Die DroneShield-Aktie geriet am Dienstag zum Handelsbeginn massiv unter Druck und verlor kurzzeitig rund 15 % ihres Wertes. Von 2,16 Euro ging es weit unter die 2-Euro-Marke auf 1,85 Euro. Aktuell notiert das Papier bei 1,98 Euro. Der Kursrutsch ist auf eine Kombination aus einer Untersuchung der australischen Finanzaufsicht ASIC und einer neuen Großaktionärsmeldung zurückzuführen. Diese Ereignisse haben das Vertrauen der Anleger erschüttert und werfen Fragen zur Unternehmensführung auf.