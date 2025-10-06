Die DroneShield-Aktie setzt ihre Kursrally auch zu Beginn der neuen Woche fort. Die Hintergründe: politische Sicherheitsdebatten, strategische Partnerschaften und starke Geschäftszahlen.
06.10.2025 - 11:36 Uhr
Die Aktie des australischen Drohnenabwehr-Spezialisten DroneShield zeigt sich auch zu Wochenbeginn extrem stark. Nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer hat sich das Papier zuletzt um +13,15 % auf 3,62 Euro verteuert und damit ein neues Rekordhoch markiert. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Kursplus auf rund +722 Prozent. Ein Kursverlauf, der für Gesprächsstoff sorgt.