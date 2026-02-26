Die Freenet-Aktie steht unter Druck. Nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das vergangene Jahr reagierten Anleger enttäuscht, und der Kurs fiel am Donnerstag um 12 Prozent. Was passiert ist.
26.02.2026 - 11:23 Uhr
Am Donnerstagmorgen eröffnete die Freenet-Aktie mit einem deutlichen Minus. Die Geschäftszahlen des Mobilfunk- und TV-Anbieters für das Jahr 2025 sowie der Ausblick für 2026 blieben hinter den Erwartungen zurück. Besonders die Prognosen für den operativen Gewinn und den Free Cashflow sorgten für Unmut bei den Anlegern.