Die Gerresheimer-Aktie steht am Dienstag erneut massiv unter Druck und verliert rund 10 Prozent ihres Wertes. Was steckt hinter diesem erneuten Kursrutsch?
24.02.2026 - 10:34 Uhr
Mit einem aktuellen Kurs von 18,11 Euro und einem Tagesverlust von 10 Prozent setzt die Gerresheimer-Aktie ihre Abwärtsbewegung fort. Negative Analystenkommentare, insbesondere von der UBS, sowie fundamentale Probleme belasten das Vertrauen der Anleger. Bereits in den letzten Tagen war die Aktie durch schwache Geschäftszahlen und externe Faktoren unter Druck geraten.