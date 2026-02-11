Die Gerresheimer-Aktie hat am Mittwoch einen massiven Kursverlust von rund 30 Prozent erlitten. Der Absturz auf das niedrigste Niveau seit 2009 sorgt für große Unruhe bei Anlegern. Doch was steckt hinter diesem dramatischen Einbruch?
11.02.2026 - 14:30 Uhr
Die Aktie des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer steht nach einem Bilanzskandal massiv unter Druck. Fehler in der Bilanzierung, die sich über mehrere Geschäftsjahre erstrecken, sowie hohe Wertminderungen und ein geplanter Notverkauf einer Tochtergesellschaft haben das Vertrauen der Anleger erschüttert. Die Konsequenzen sind weitreichend.