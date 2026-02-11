Die Gerresheimer-Aktie hat am Mittwoch einen massiven Kursverlust von rund 30 Prozent erlitten. Der Absturz auf das niedrigste Niveau seit 2009 sorgt für große Unruhe bei Anlegern. Doch was steckt hinter diesem dramatischen Einbruch?

Die Aktie des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer steht nach einem Bilanzskandal massiv unter Druck. Fehler in der Bilanzierung, die sich über mehrere Geschäftsjahre erstrecken, sowie hohe Wertminderungen und ein geplanter Notverkauf einer Tochtergesellschaft haben das Vertrauen der Anleger erschüttert. Die Konsequenzen sind weitreichend.

Bilanzskandal erschüttert das Unternehmen Der Hauptgrund für den Kurssturz liegt in der Verschiebung der geplanten Veröffentlichung seines Jahres- und Konzernabschlusses aufgrund von Fehlern in der Bilanzierung. Ursprünglich war die Veröffentlichung für den 26. Februar geplant. Laut dem Unternehmen haben interne Untersuchungen ergeben, dass Mitarbeiter gegen internationale Rechnungslegungsstandards und interne Richtlinien verstoßen haben. Dies betrifft insbesondere die fehlerhafte Erfassung von Umsatzerlösen und die Bewertung von Vorräten. Bereits die Bilanz für 2025 musste korrigiert werden, was das Vertrauen in die Unternehmensführung zusätzlich untergräbt. Die Finanzaufsicht BaFin hatte Gerresheimer bereits im vergangenen Jahr gerügt, da Umsätze aus sogenannten „Bill-and-Hold“-Vereinbarungen vorzeitig verbucht wurden. Diese Praxis führte zu einer Überbewertung der Umsätze, die nun rückwirkend korrigiert werden muss. Die aktuellen Anpassungen belasten nicht nur die Bilanz für 2025, sondern auch die Prognosen für 2026.

Hohe Wertminderungen und Notverkauf

Zusätzlich zu den Bilanzproblemen muss Gerresheimer Wertminderungen in Höhe von bis zu 240 Millionen Euro hinnehmen. Betroffen sind vor allem die Schweizer Tochter Sensile Medical und die US-Gesellschaft Moulded Glass Chicago. Um die finanzielle Stabilität zu sichern, plant das Unternehmen den Verkauf der US-Tochter Centor, die Verpackungssysteme für verschreibungspflichtige Medikamente herstellt. Dieser Schritt soll dringend benötigte Liquidität schaffen, doch Analysten sehen darin ein Zeichen der Schwäche.

Konkurrenz und Marktreaktionen

Die Probleme bei Gerresheimer werden durch die starken Geschäftszahlen des Konkurrenten Schott Pharma zusätzlich verschärft. Während Schott Pharma mit einem Kursplus von fast 13 Prozent glänzt, ziehen Anleger Kapital aus Gerresheimer ab. Analysten wie JP Morgan und Barclays kritisieren die Unternehmensführung scharf und sehen erhebliche Unsicherheiten für die Zukunft.

Was macht Gerresheimer?

Die Gerresheimer AG mit Sitz in Düsseldorf ist ein führender Hersteller von Verpackungen aus Glas und Kunststoff, der sich auf die Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Produkten, darunter Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Ampullen und Parfüm-Flakons. Gegründet 1864, hat sich Gerresheimer von einem traditionellen Glashersteller zu einem globalen Anbieter von Spezialverpackungen entwickelt.

Ausblick

Gerresheimer steht vor einer schwierigen Phase. Neben der Aufarbeitung der Bilanzprobleme muss das Unternehmen verlorenes Vertrauen zurückgewinnen. Die geplanten Maßnahmen, wie der Verkauf von Centor und die Schließung des Werks in Chicago Heights, könnten kurzfristig finanzielle Entlastung bringen, doch die langfristigen Perspektiven bleiben unklar. Anleger bleiben vorerst skeptisch.