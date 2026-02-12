Die Mattel-Aktie hat in den vergangenen Tagen einen dramatischen Kursrückgang erlebt. Anleger fragen sich, was hinter dem Einbruch steckt und wie es für den Spielwarenhersteller weitergeht.
12.02.2026 - 10:52 Uhr
Nach einem enttäuschenden Weihnachtsgeschäft und schwachen Quartalszahlen ist der Kurs der Mattel-Aktie zur Mitte der Handelswoche um rund 30 Prozent auf 12,10 Euro gefallen. Mittlerweile hat sich das Papier bei 13,30 Euro eingependelt. Die Gründe für den Absturz sind vielfältig und betreffen sowohl die aktuelle Geschäftsentwicklung als auch den Ausblick auf das kommende Jahr.