Die Micron-Aktie hat in den letzten Tagen deutlich an Wert verloren. Trotz starker Fundamentaldaten und einer klaren strategischen Ausrichtung auf den KI-Markt scheint die Stimmung am Markt zu kippen. Doch was steckt hinter dem Kursrückgang?
05.02.2026 - 13:46 Uhr
Die Aktie der Firma Micron Technology hat seit Dienstag rund 15 % ihres Wertes eingebüßt. Von knapp 380 Euro ging es bergab auf aktuell 320 Euro. Der Rückgang kommt überraschend, da das Unternehmen zuletzt mit milliardenschweren Investitionen und einer klaren Fokussierung auf den KI-Boom für Schlagzeilen sorgte.