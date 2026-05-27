Die Micron-Aktie sorgt für Aufsehen. Am Mittwoch legt das Papier um beeindruckende 20 Prozent zu und erreicht ein neues Rekordhoch. Was steckt hinter dem plötzlichen Kurssprung?
27.05.2026 - 11:29 Uhr
Micron setzt seine Rally eindrucksvoll fort. Mit einem aktuellen Kurs von 802 Euro und einem Tagesplus von 20 Prozent steht das Unternehmen im Mittelpunkt der Börsenberichterstattung. Neben einer starken Branchenstimmung sorgen vor allem neue mehrjährige Lieferverträge und deutliche Kurszielanhebungen durch Analysten für Rückenwind.