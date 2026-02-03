Die Microsoft-Aktie hat in den letzten Tagen deutlich an Wert verloren. Trotz starker Quartalszahlen reagierten Anleger skeptisch, was zu einem Kursrückgang führte. Doch welche Faktoren haben diesen Abwärtstrend ausgelöst?
03.02.2026 - 08:44 Uhr
Nach einem beeindruckenden Umsatz- und Gewinnwachstum im letzten Quartal musste die Microsoft-Aktie in der vergangenen Woche bei rund 404 Euro einen Kursrückgang von 11 Prozent hinnehmen. Mittlerweile hat sich das Papier bei knapp 360 Euro gefunden. Die Gründe für den Kursrückgan liegen in den stark gestiegenen Investitionskosten und einer nachlassenden Wachstumsdynamik im Cloud-Geschäft.