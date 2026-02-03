Die Palantir-Aktie legt kräftig zu und notiert aktuell bei 140 Euro. Doch was steckt hinter diesem Kursanstieg?
03.02.2026 - 09:03 Uhr
Nach der Veröffentlichung beeindruckender Quartalszahlen und eines optimistischen Ausblicks für das Jahr 2026 konnte Palantir die Erwartungen der Analysten deutlich übertreffen. Die Aktie, die zuletzt unter Druck stand, erlebte daraufhin eine deutliche Erholung. Besonders die starke Nachfrage nach KI- und Verteidigungslösungen trieb das Wachstum des Unternehmens voran.