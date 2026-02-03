Die Palantir-Aktie legt kräftig zu und notiert aktuell bei 140 Euro. Doch was steckt hinter diesem Kursanstieg?

Nach der Veröffentlichung beeindruckender Quartalszahlen und eines optimistischen Ausblicks für das Jahr 2026 konnte Palantir die Erwartungen der Analysten deutlich übertreffen. Die Aktie, die zuletzt unter Druck stand, erlebte daraufhin eine deutliche Erholung. Besonders die starke Nachfrage nach KI- und Verteidigungslösungen trieb das Wachstum des Unternehmens voran.

Überzeugende Quartalszahlen Palantir präsentierte für das vierte Quartal einen Umsatzsprung von 70 % auf 1,41 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf das Unternehmen die Konsensschätzungen der Analysten, die bei 1,33 Milliarden US-Dollar lagen. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie fiel mit 25 Cent höher aus als erwartet. Diese Ergebnisse unterstreichen die starke operative Leistung des Unternehmens.

Wachstum im US-Markt

Ein wesentlicher Treiber des Erfolgs war das US-Geschäft, das um beeindruckende 93 % zulegte. Besonders die Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden wie dem US-Verteidigungsministerium und der Steuerbehörde IRS erwies sich als lukrativ. Allein die Einnahmen aus dem Regierungsgeschäft stiegen auf 570 Millionen US-Dollar. Hinzu kamen milliardenschwere Aufträge, darunter ein Rahmenvertrag mit der US-Armee im Wert von bis zu zehn Milliarden US-Dollar.

Optimistischer Ausblick

Neben den starken Quartalszahlen sorgte vor allem der Ausblick für Begeisterung. Für das Jahr 2026 erwartet Palantir ein Umsatzwachstum von 61 % auf bis zu 7,2 Milliarden US-Dollar. Auch die Prognose für das erste Quartal 2026 übertraf die Erwartungen deutlich. Diese optimistischen Zahlen untermauern die Position des Unternehmens als führender Anbieter von KI- und Datenanalyse-Lösungen.

Profiteur des KI-Booms

Palantir profitiert stark von der wachsenden Nachfrage nach KI-Technologien. Die Kombination aus innovativen Produkten und einer starken Marktstellung im Verteidigungssektor macht das Unternehmen zu einem der größten Gewinner des aktuellen KI-Booms. Trotz der jüngsten Kursverluste bleibt die Aktie langfristig attraktiv, was sich in der positiven Reaktion der Anleger widerspiegelt.

Fazit

Die Palantir-Aktie erlebt einen deutlichen Aufschwung, angetrieben durch starke Quartalszahlen, ein beeindruckendes Wachstum im US-Markt und einen optimistischen Ausblick. Das Unternehmen zeigt, dass es in der Lage ist, sowohl von der KI-Welle als auch von der hohen Nachfrage im Verteidigungssektor zu profitieren.