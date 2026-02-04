Die Aktie des US-Zahlungsdienstleisters PayPal notiert auch am Mittwoch noch um 22 Prozent tiefer als zum Wochenstart. Von rund 46 Euro ging es runter auf aktuell knapp 36 Euro. Was steckt hinter diesem drastischen Kursrückgang?

Nach der Veröffentlichung enttäuschender Quartalszahlen und einer schwachen Prognose für das kommende Jahr hat die Börse PayPal hart abgestraft. Zusätzlich wurde der bisherige CEO Alex Chriss abgesetzt, was die Unsicherheit unter den Anlegern weiter verstärkte. Die Aktie fiel auf ein Mehrjahrestief.

Schwache Quartalszahlen enttäuschen Anleger PayPal konnte im vierten Quartal 2025 zwar den Umsatz um vier Prozent auf 8,7 Milliarden US-Dollar steigern und das bereinigte Ergebnis je Aktie legte um drei Prozent auf 1,23 Dollar zu. Doch diese Zahlen blieben hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Besonders enttäuschend war, dass PayPal trotz zweifacher Anhebung der Gewinnziele im Jahresverlauf die Prognosespanne für das bereinigte Ergebnis je Aktie auf Jahressicht verfehlte.

Für das Jahr 2026 erwartet das Management zudem einen Rückgang des Gewinns je Aktie im mittleren einstelligen Prozentbereich. Diese schwache Prognose hat das Vertrauen der Anleger weiter erschüttert.

CEO-Wechsel sorgt für zusätzliche Unsicherheit

Neben den enttäuschenden Zahlen gab PayPal bekannt, dass der bisherige CEO Alex Chriss abgelöst wird. Ab März übernimmt Enrique Lores, der bisherige Chef von HP Inc., die Führung des Unternehmens. Der Verwaltungsrat begründete diesen Schritt mit einer unzureichenden Entwicklung des Unternehmens im Vergleich zur Konkurrenz. Analysten wie Trevor Williams von Jefferies sehen im CEO-Wechsel ein klares Zeichen für „Schwäche auf ganzer Linie“.

Unsichere Zukunftsperspektiven

Die schwachen Ergebnisse und die unklare strategische Ausrichtung des Unternehmens werfen Fragen auf. Wird der neue CEO Lores in der Lage sein, PayPal wieder auf Erfolgskurs zu bringen? Oder wird das Unternehmen gezwungen sein, strategische Vermögenswerte zu verkaufen? Diese Unsicherheiten haben die Anleger verunsichert und die Aktie auf Talfahrt geschickt.

Fazit

Die PayPal-Aktie steht vor großen Herausforderungen. Die enttäuschenden Quartalszahlen, die schwache Prognose und der überraschende CEO-Wechsel haben das Vertrauen der Anleger schwer erschüttert. Ob PayPal unter der neuen Führung einen Turnaround schaffen kann, bleibt abzuwarten.