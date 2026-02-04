Die Aktie des US-Zahlungsdienstleisters PayPal notiert auch am Mittwoch noch um 22 Prozent tiefer als zum Wochenstart. Von rund 46 Euro ging es runter auf aktuell knapp 36 Euro. Was steckt hinter diesem drastischen Kursrückgang?
04.02.2026 - 11:29 Uhr
Nach der Veröffentlichung enttäuschender Quartalszahlen und einer schwachen Prognose für das kommende Jahr hat die Börse PayPal hart abgestraft. Zusätzlich wurde der bisherige CEO Alex Chriss abgesetzt, was die Unsicherheit unter den Anlegern weiter verstärkte. Die Aktie fiel auf ein Mehrjahrestief.