Rüstungsaktien wie die der Renk Group sorgen aktuell für Gesprächsstoff an den Börsen. Was hinter den jüngsten Turbulenzen steckt.
20.11.2025 - 09:12 Uhr
Die Renk-Aktie hat gestern einen deutlichen Kursrückgang erlebt. Von rund 62 Euro fiel das Papier um fast 8 Prozent auf aktuell knapp 57 Euro. Grund dafür war kein unternehmensspezifisches Problem. Im Gegenteil: Renk präsentiert sich mit starken Zahlen und vollen Auftragsbüchern. Auslöser des Kursrutsches waren vielmehr geopolitische Nachrichten, die den gesamten Rüstungssektor unter Druck setzten.