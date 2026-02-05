Die Salzgitter-Aktie verzeichnet am Donnerstagmorgen einen deutlichen Kursanstieg. Doch was steckt hinter diesem positiven Trend? Lesen Sie hier die Hintergründe.
05.02.2026 - 14:23 Uhr
Am Donnerstagmorgen konnte die Salzgitter-Aktie mit einem Plus von 3 % auf 49 Euro zulegen. In der Spitze notierte das Papier sogar auf einem 8-Jahres-Hoch bei 50,70 Euro. Grund ist eine optimistische Einschätzung der Deutschen Bank, die das Kursziel für die Aktie deutlich angehoben hat. Auch die gestiegenen Prognosen für die Stahlpreise spielen eine zentrale Rolle.