Die Salzgitter-Aktie verzeichnet am Donnerstagmorgen einen deutlichen Kursanstieg. Doch was steckt hinter diesem positiven Trend? Lesen Sie hier die Hintergründe.

Am Donnerstagmorgen konnte die Salzgitter-Aktie mit einem Plus von 3 % auf 49 Euro zulegen. In der Spitze notierte das Papier sogar auf einem 8-Jahres-Hoch bei 50,70 Euro. Grund ist eine optimistische Einschätzung der Deutschen Bank, die das Kursziel für die Aktie deutlich angehoben hat. Auch die gestiegenen Prognosen für die Stahlpreise spielen eine zentrale Rolle.

Höheres Kursziel durch Deutsche Bank Die Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Salzgitter-Aktie von 40 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Bastian Synagowitz begründet diese Anpassung mit einer deutlichen Erhöhung seiner Prognosen für die Stahlpreise. Diese optimistische Einschätzung basiert auf einem positiven Ausblick auf den kommenden Quartalsbericht.

Einfluss der Beteiligung Aurubis

Ein weiterer Faktor, der den Kursanstieg unterstützt, ist die Kursrally der Salzgitter-Beteiligung (etwa 30 %) Aurubis. Die positive Entwicklung bei Aurubis, dessen Papier am gestrigen Mittwoch sein jüngstes Allzeithoch erreichte, wirkt sich direkt auf die Bewertung von Salzgitter aus und stärkt das Vertrauen der Anleger.

Fazit

Die Kombination aus einer optimistischen Einschätzung der Deutschen Bank, gestiegenen Stahlpreisprognosen und der positiven Entwicklung der Beteiligung Aurubis hat die Salzgitter-Aktie am Donnerstag beflügelt. Mit einem Kursziel von 60 Euro sehen Analysten weiteres Potenzial für die Aktie.