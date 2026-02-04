Die SAP-Aktie hat in der vergangenen Woche einen deutlichen Kursrückgang von knapp 15 Prozent verzeichnet. Trotz eines Rekordgewinns und optimistischer Prognosen reagierten Anleger skeptisch. Was ist da los?
04.02.2026 - 09:11 Uhr
Mit einem aktuellen Kurs von 168 Euro liegt die SAP-Aktie knapp 15 Prozent tiefer als noch vor einer Woche, als sie auf der 200-Euro-Marke notierte und sogar 23 Prozent unter dem Monatshoch von 219,40 Euro. Der Kurssturz der letzten Woche begann nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen, die zwar solide Ergebnisse zeigten, jedoch die Erwartungen in einem entscheidenden Bereich nicht erfüllen konnten. Insbesondere das Cloudgeschäft, ein zentraler Wachstumstreiber, enttäuschte die Anleger.