Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt. Doch warum ist sie so entscheidend für die globale Wirtschaft? Ein Blick auf ihre strategische Bedeutung und die aktuellen Herausforderungen.
Die Straße von Hormus, eine nur wenige Kilometer breite Meerenge, ist von zentraler Bedeutung für den weltweiten Handel mit Öl und Gas. Ihre strategische Lage macht sie zu einem unverzichtbaren Knotenpunkt, aber auch zu einem geopolitischen Spannungsfeld. Sie verbindet den Persischen Golf mit dem offenen Meer und ist die einzige Seeverbindung für die Ölexporte der Golfstaaten. Mit einer Breite von nur 50 Kilometern, an der engsten Stelle sogar nur 33 Kilometer, passieren täglich etwa 20 Millionen Barrel Rohöl diese Meerenge. Das entspricht fast 20 Prozent des weltweiten Ölverbrauchs. Auch Flüssigerdgas (LNG) wird in großen Mengen über diese Route transportiert, insbesondere aus Katar, einem der führenden Exporteure.