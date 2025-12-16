Die Tesla-Aktie konnte zum Wochenbeginn einen deutlichen Kursanstieg verzeichnen. Was steckt genau hinter diesem Kursanstieg?
16.12.2025 - 11:11 Uhr
Zum Wochenbeginn stieg die Tesla-Aktie von knapp 380 Euro auf rund 409 Euro in der Spitze. Inzwischen hat sich das Papier wieder auf knapp 400 Euro eingependelt. Der Kursgewinn ist vor allem auf die jüngsten Entwicklungen im Bereich autonomes Fahren zurückzuführen. Tesla testet Robotaxis in Austin, Texas, die erstmals ohne Sicherheitsfahrer gesichtet wurden. Die Nachricht sorgte für Begeisterung an den Märkten.