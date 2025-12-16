Die Tesla-Aktie konnte zum Wochenbeginn einen deutlichen Kursanstieg verzeichnen. Was steckt genau hinter diesem Kursanstieg?

Zum Wochenbeginn stieg die Tesla-Aktie von knapp 380 Euro auf rund 409 Euro in der Spitze. Inzwischen hat sich das Papier wieder auf knapp 400 Euro eingependelt. Der Kursgewinn ist vor allem auf die jüngsten Entwicklungen im Bereich autonomes Fahren zurückzuführen. Tesla testet Robotaxis in Austin, Texas, die erstmals ohne Sicherheitsfahrer gesichtet wurden. Die Nachricht sorgte für Begeisterung an den Märkten.

Fortschritte bei Robotaxis Tesla hat in Austin einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die dort eingesetzten Robotaxis fahren nun testweise komplett ohne menschliche Aufsicht. CEO Elon Musk bestätigte auf X (ehemals Twitter), dass die Tests nun auch ohne Insassen im Fahrzeug durchgeführt werden. Dies ist ein bedeutender Schritt in Richtung vollständig autonomer Mobilität, ein Ziel, das Musk seit Jahren verfolgt.

Überwindung des Seitwärtstrends

Die Aktie profitierte zudem von einem technischen Signal. Mit dem jüngsten Kursanstieg gelang es Tesla, aus einem seit Oktober bestehenden Seitwärtstrend auszubrechen. Analysten sehen dies als positives Zeichen, da sich die Aktie nun in Richtung ihres Allzeithochs von Ende 2024 bewegt. Ein Überschreiten dieser Marke könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.

Herausforderungen bleiben

Trotz der Euphorie gibt es auch kritische Stimmen. Experten weisen darauf hin, dass Teslas Robotaxi-Technologie noch nicht ausgereift ist. Seit dem Start des Robotaxi-Dienstes in Austin wurden sieben Unfälle gemeldet, wenn auch ohne schwere Folgen. Zudem verzichtet Tesla auf teurere Sensoren wie Lidar, was die Zuverlässigkeit der Systeme in Frage stellt. Dennoch scheint der Markt optimistisch, dass Tesla diese Herausforderungen meistern kann.