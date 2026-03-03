Diesel war lange Zeit günstiger als Benzin, doch die Preisunterschiede schrumpfen. Besonders deutlich wird das seit der Eskalation im Nahostgebiet. Die Antwort liegt in einer Mischung aus Geopolitik, Nachfrage und Umweltauflagen.
03.03.2026 - 15:55 Uhr
An deutschen Tankstellen fällt auf: Diesel und Benzin kosten fast gleich viel. Oft ist Diesel bereits teurer als E10-Benzin. Dabei galt Diesel lange als der günstigere Kraftstoff. Doch die Zeiten ändern sich. Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig und reichen von geopolitischen Spannungen bis hin zu Umweltvorgaben.