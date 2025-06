Baden-Württemberg ist eines der Länder, in denen Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag ist. Aber warum haben andere Bundesländer nicht frei?

Die sechs Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland haben am kommenden Donnerstag frei. Dort ist Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag. In Sachsen und Thüringen haben nur bestimmte Gemeinden frei. Für die restlichen Bundesländer stellt der 19. Juni einen regulären Arbeitstag dar. Doch woher kommt dieser Unterschied?

Darum ist Fronleichnam nicht überall ein Feiertag

Die Bundesländer, in denen Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag ist, haben eines gemeinsam: Dort leben überwiegend Katholiken. Für sie ist Fronleichnam ein Hochfest, das an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern erinnert. Im Mittelpunkt steht die Verehrung des „Leibes Christi“ in der Eucharistie.

In Deutschland bestimmen grundsätzlich die einzelnen Bundesländer über die gesetzlichen Feiertage. Jedes Bundesland legt durch eigene Feiertagsgesetze fest, welche Tage als gesetzliche Feiertage gelten. Eine Ausnahme bildet der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober: Dieser ist der einzige bundesweit durch Bundesgesetz festgelegte Feiertag und wurde im Einigungsvertrag als nationaler Feiertag festgeschrieben. Alle anderen Feiertage – wie etwa Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt oder der Reformationstag – werden von den Ländern geregelt und gelten daher nicht überall einheitlich.

Warum immer donnerstags?

Fronleichnam wird immer 60 Tage nach Ostersonntag und 10 Tage nach Pfingsten gefeiert. Somit landet man zwangsläufig bei einem Donnerstag. Den Donnerstag legte Papst Urban IV. im Jahr 1264 fest. Der Donnerstag erinnert an den Gründonnerstag – also den Tag des letzten Abendmahls Jesu mit seinen Jüngern. Fronleichnam thematisiert die Eucharistie, daher passt der Donnerstag als Wochentag mit Bezug zur Einsetzung dieses Sakraments.