In ganz Deutschland wehen die Flaggen rund um den 17. Juni gleich an mehreren Tagen. Aber warum ist geflaggt?

An diesem Dienstag, 17. Juni, wehen in Deutschland an allen öffentlichen Gebäuden wie Rathäusern, Verwaltungsgebäuden und anderen staatlichen Einrichtungen die Flaggen. Warum ist das so?

Der Anlass für die Beflaggung am 17. Juni ist der Volksaufstand in der ehemaligen DDR. Vor 72 Jahren, am 17. Juni 1953, demonstrierten in der DDR etwa eine Million Menschen an rund 700 Orten. Sie protestierten gegen die angespannte politische und wirtschaftliche Situation.

17. Juni: Warum ist kein Feiertag mehr?

Ihre Forderungen umfassten unter anderem die Senkung der Arbeitsnormen, freie Wahlen und mehr Wohlstand. Die Proteste richteten sich auch gegen die Sozialistische Einheitspartei (SED), die damals regierende Staatspartei. Die SED trug die Verantwortung für den Aufbau und die Politik der DDR, einschließlich der Verletzung der Menschenrechte und des späteren Baus der Berliner Mauer im August 1961.

Die Proteste wurden durch sowjetische Truppen und die in der DDR stationierte Volkspolizei gewaltsam beendet. Nach Angaben der Bundesstiftung Aufarbeitung wurden mindestens 55 Menschen getötet und etwa 10.000 Demonstranten verhaftet. Über 1500 dieser Verhafteten wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt, einige sogar zum Tode.

Warum ist heute geflaggt? (17. Juni)

Der Deutsche Bundestag erklärte den 17. Juni am 3. Juli 1953 zum „Tag der Deutschen Einheit“. Bis zum Jahr 1990 war dieser Tag in der Bundesrepublik Deutschland ein gesetzlicher Feiertag. Seitdem wird der Mauerfall und die Wiedervereinigung am 3. Oktober gefeiert. Heute ist der 17. Juni dementsprechend kein Feiertag mehr, jedoch werden aus Anlass des Jahrestages des Volksaufstandes in ganz Deutschland die Flaggen gehisst, um an dieses Ereignis zu erinnern.

Beflaggungstage in Deutschland

Weitere Anlässe, zu denen in Deutschland beflaggt wird sind:

Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus (27. Januar)

Tag der Arbeit (1. Mai)

Europatag (9. Mai)

Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes (23. Mai)

Veteranentag (15. Juni)

Jahrestag des Volksaufstandes in der ehemaligen DDR (17. Juni 1953)

Jahrestag des 20. Juli 1944 (Gedenken an den gescheiterten Attentatsversuch auf Adolf Hitler)

Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober)

Volkstrauertag (2. Sonntag vor dem 1. Advent)

Tag der Wahl zum Deutschen Bundestag (nicht jährlich)

Tag der Europawahl (nicht jährlich)

Warum ist geflaggt? (Juni)

Im Unterschied zu anderen Ländern, wo Flaggen teilweise dauerhaft an öffentlichen Gebäuden hängen, ist das in Deutschland nicht der Fall. Laut dem sogenannten „Beflaggungserlass“ des Bundesinnenministeriums (BMI) müssen an bestimmten Tagen, zu denen auch der 17. Juni gehört, alle öffentlichen Dienstgebäude wie etwa Rathäuser die Flagge hissen.

Da auch am Veteranentag (15. Juni) bereits geflaggt war, ließen viele Hausmeister im öffentlichen Dienst die Flaggen aus Bequemlichkeit dann gleich ein paar Tage oben, obwohl das eigentlich nicht den geltenden Verordnungen entspricht. Man ist in Deutschland in den letzten Jahren eben etwas laxer und spontaner geworden....