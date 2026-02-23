Heute wehen an vielen öffentlichen Gebäuden ungewohnte Flaggen. Warum am 23. Februar bundesweit geflaggt wird.
Am Montag, 23. Februar 2026, sind die Dienstgebäude des Bundes beflaggt. Zusätzlich zur regulären Beflaggung ist auch die Nationalflagge der Ukraine gehisst. Hintergrund ist der Jahrestag der großangelegten russischen Invasion in der Ukraine. Das Bundesministerium des Innern (BMI) hat dazu ein entsprechendes Rundschreiben veröffentlicht. Darin wird festgelegt, dass die ukrainische Flagge „zum Zeichen der Solidarität mit dem ukrainischen Volk“ an den Dienstgebäuden des Bundes gehisst werden darf.