Warum ist die US-Einwanderungsbehörde ICE plötzlich so massiv in Minneapolis präsent? Die Hintergründe des aktuellen Brennpunkts in den USA.
Die US-Einwanderungsbehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement) steht aktuell im Zentrum heftiger Debatten in Minneapolis. Nach mehreren tödlichen Vorfällen, darunter die Erschießung von Renee Good und zuletzt Alex Jeffrey Pretti, fragen sich viele, warum die ICE ausgerechnet in Minneapolis so präsent ist. Die Antwort liegt in einer Mischung aus politischer Strategie, gesellschaftlichen Spannungen und gezielten Maßnahmen der Trump-Regierung.