Ostern 2025 fällt auf Sonntag, den 20. April – ein besonders spätes Datum im Kalender. Doch warum schwankt der Termin des Osterfestes überhaupt und warum ist er dieses Jahr so spät?

Matthias Kemter 31.03.2025 - 09:21 Uhr

Während Weihnachten jedes Jahr fest auf den 24. Dezember fällt, ist das bei Ostern anders. Die Gründe dafür liegen in einer jahrhundertealten Regel, die sich am Mond orientiert. Ostern ist das älteste und wichtigste Fest im Christentum. Es erinnert an die Auferstehung Jesu Christi und wird nicht an einem festen Datum, sondern nach einem bestimmten Prinzip gefeiert.