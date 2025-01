Verhalten von Katzen Wann ist eine Katze normal?

Schnurrt beim Kuscheln auf der Couch ganz lieb, fällt aber gerne mal Besucher an: Katzen können sich merkwürdig und widersprüchlich verhalten. Doch was ist normal? Und was fällt aus der Reihe? Ein Überblick über kätzisches Verhalten.