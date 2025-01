Ein Blick auf die Daten des Umweltbundesamtes zeigt, dass auch heute Morgen Städte wie Stuttgart, Tübingen, Ulm und Mannheim mit schlechter Luftqualität zu kämpfen haben. Der Hauptverursacher ist Feinstaub, insbesondere der sogenannte Feinstaub PM2,5. Dabei handelt es sich um besonders feine Partikel, deren Durchmesser kleiner als 2,5 Mikrometer ist. Aber warum ist die Belastung gerade jetzt so hoch?

Wetterlage sorgt für schlechte Luftqualität

Der Grund liegt in der aktuellen Wetterlage: Deutschland befindet sich momentan in einer sogenannten Inversionswetterlage. Der Begriff „Inversion“ bedeutet Umkehrung und beschreibt eine Situation, in der die Luft in höheren Schichten der Atmosphäre wärmer ist als die Luft am Boden – normalerweise ist es umgekehrt.

Diese Temperaturumkehr hat zur Folge, dass die aufsteigende, kältere Bodenluft die warme Schicht darüber nicht durchdringen kann. Die warme Luft wirkt wie eine Art Deckel, wodurch sich die unteren Luftschichten nicht mehr vermischen können. Schadstoffe wie Feinstaub bleiben in Bodennähe eingeschlossen. Besonders in städtischen Ballungsräumen führt dies zu einer erhöhten Feinstaubbelastung, da hier Industrie und Verkehr große Mengen an Schadstoffen erzeugen.

Wie lange bleibt die Situation bestehen?

Laut dem Deutschen Wetterdienst zeichnet sich bereits eine Entspannung ab: Die derzeitige Hochdruckwetterlage, die für die schlechte Luftqualität verantwortlich ist, wird sich im Laufe des heutigen Mittwochs allmählich abschwächen. Deutschland gelangt in eine Tiefdruckzone, die Regen, Schnee und Wind mit sich bringen könnte.

Dieser Wetterumschwung dürfte die Luftqualität verbessern, wie Prognosen der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg zeigen. In den kommenden Tagen sollten sich die Schadstoffe wieder verflüchtigen, sodass die Luftqualität deutlich besser wird.