In vielen Orten Deutschlands verzeichnet das Umweltbundesamt derzeit wieder hohe Feinstaubwerte. Doch warum ist die Luftqualität gerade jetzt so stark beeinträchtigt?

Lukas Böhl 05.02.2025 - 07:51 Uhr

Ein Blick auf den Luftqualitätsindex des Umweltbundesamtes zeigt, dass aktuell vor allen Dingen Feinstaub der Partikelgröße PM2,5 für die schlechte Luftqualität in vielen Regionen Deutschlands sorgt. Dabei handelt es sich um Feinstaub, der einen Durchmesser von 2,5 Mikrometern und weniger besitzt. Der Feinstaub wird durch Haushalte, den Straßenverkehr und auch die Industrie abgesondert. Doch was sind die Gründe dafür, dass er sich gerade so hartnäckig in der Luft hält?