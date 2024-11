Methan ist nach Kohlendioxid der zweitgrößte Treiber der Erderhitzung und kurzfristig gut 80 Mal stärker als CO2. Gefährliche Lecks werden zwar entdeckt, aber sehr selten gestopft.

Markus Brauer /dpa 15.11.2024 - 15:40 Uhr

Ein High-Tech-System zum Klimaschutz, das große Methanlecks bei der Öl- und Gasproduktion aufspürt, hat in den vergangenen zwei Jahren 1200 Warnmeldungen an Regierungen und Konzerne übermittelt. Aber nach neuen Daten des UN-Umweltprogramms (UNEP) wurde nur in jedem 100. Fall darauf reagiert.