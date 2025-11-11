Mobbing ist kein Schulhofproblem, es trifft auch Millionen Erwachsene. Oft im Job und manchmal im Freundeskreis, aber immer mit Folgen. Warum erwachsene Menschen mobben und was dahintersteckt.
Mobbing unter Erwachsenen ist kein Randthema. Laut der Folgestudie des Bündnis gegen Cybermobbing waren 37 % der 18- bis 65-Jährigen bereits Opfer von klassischem Mobbing, 14 % von Cybermobbing. Beide Quoten sind seit 2021 deutlich gestiegen (Mobbing +4,2 %, Cybermobbing +2,5 %). 86 % der Cybermobbing-Opfer erleben parallel auch klassisches Mobbing. Frauen sind häufiger von Mobbing betroffen, Männer etwas häufiger von Cybermobbing.