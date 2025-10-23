Dauerregen, Sturm und kaum ein Sonnenstrahl in Sicht - das Wetter zeigt sich derzeit von seiner grausten Seite. Aber warum regnet es aktuell so viel?
23.10.2025 - 14:33 Uhr
Seit mehreren Tagen dominiert ein kräftiges Sturmtief das Wettergeschehen in Deutschland. Es zieht derzeit vom Ärmelkanal über die südliche Nordsee und beeinflusst große Teile des Landes. Mit ihm gelangen sehr feuchte und milde Luftmassen nach Mitteleuropa, was die Hauptursache für die anhaltenden Regenfälle ist. Die Folge ist vielerorts dichte Bewölkung, wiederholte Schauer und gebietsweise Starkregen.