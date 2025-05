Derzeit fällt viel zu wenig Regen: Dieses Gefühl dürften vor allem Gartenbesitzer in der Region Stuttgart haben. Doch stimmt das? Und wenn ja, woran liegt das?

In den vergangenen Tagen ist kein Tropfen Regen vom Himmel gefallen. Zumindest gefühlt ist es derzeit viel zu trocken. Teils fragen sich die Menschen: Wann regnet es wieder? Gibt es derzeit wirklich zu wenige Niederschläge? Und wenn ja, warum regnet es nicht?

Dass beim Blick zum Himmel derzeit vielerorts im Südwesten blauer Himmel vorherrscht – und kaum Wolken zu sehen sind, ohne die es bekanntlich auch keinen Niederschlag gibt –, freut zwar Biergarten-Betreiber und Erholungssüchtige, die Natur aber nicht.

Kein Regen: Zwei Hochdruckgebiete bestimmen das Wetter in Deutschland

Dass es kaum bis keinen Niederschlag derzeit gibt, liegt an zwei Hochdruckgebieten. Über Deutschland hat sich „Simone“ festgesetzt, über der Nordsee liegt derzeit „Tabea“ – in Kombination sorgen die beiden in weiten Teilen Deutschlands für stabile und meist sonnige Wetterverhältnisse.

Der Hochdruckeinfluss bleibt auch in den kommenden Tagen bestehen, schwächt sich jedoch allmählich ab. Einzelne Tiefausläufer, insbesondere über Nordosteuropa, bringen kühlere Luftmassen nach Deutschland. Im äußersten Osten und im Südosten könnte es vereinzelte Schauer geben. Flächendeckender Regen ist in dieser Woche jedoch kaum zu erwarten.

Trocken ist es derzeit vor allem in Ostdeutschland. Das zeigt der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung. Im Südwesten ist die Lage zwar auch angespannt, aber in weiten Teilen noch im Rahmen.

Was auffällt: In Stuttgart war es in diesem Monat nicht zu trocken. Die Regenmengen – liegen anders als Ende April – im Normalbereich. Das zeigen Daten aus unserer Klimazentrale:

Allerdings gab es zuletzt mehrere sogenannte Trockentage am Stück – und das dürfte bei der Frage nach dem Regen entscheidend sein:

Im Übrigen: die gängigen Wettermodelle zeigen auch für die kommende Woche nur eine geringe Niederschlagswahrscheinlichkeit für Stuttgart und die Region. Die Frage danach, wann es wieder regnet, dürfte sich also noch ein paar Tage stellen.

An den Alpen sind bis Sonntag häufiger Schauer und auch kurze Gewitter möglich. Ansonsten gibt es einen Wechsel aus Quellwolken und Sonnenschein - und es ist weitgehend trocken. Ab Dienstag sagt der Deutsche Wetterdienst für den Südwesten einzelne Schauer und Gewitter vorher.