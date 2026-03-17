Eine überraschende Reisewarnung sorgt für Aufsehen. Serbien stuft Kroatien als Risikogebiet ein. Doch was steckt hinter dieser Entscheidung und wie betrifft sie internationale Touristen?

Kroatien, eines der beliebtesten Reiseziele Europas, steht plötzlich im Fokus einer Reisewarnung. Serbien hat das Nachbarland in seinem neuen Reise-Ampelsystem herabgestuft. Während Kroatien die Warnung als unbegründet zurückweist, werfen die Hintergründe ein Licht auf die politischen Spannungen zwischen den beiden Ländern.

Serbien stuft Kroatien herab Serbien hat Anfang März 2026 ein neues Reise-Ampelsystem eingeführt, das Sicherheitsrisiken für Reisende bewertet. Kroatien wurde dabei als einziges europäisches Land in die zweithöchste Kategorie „Orange“ eingestuft. Diese Warnstufe bedeutet, dass serbische Bürger Kroatien nur noch in dringenden Fällen besuchen sollen. Das serbische Außenministerium begründet die Entscheidung mit „zunehmenden Spannungen und ungünstigen Sicherheitsumständen“ in Kroatien. Reisende werden aufgefordert, Menschenansammlungen zu meiden und bei organisierten Gruppenreisen Vorsicht walten zu lassen.

Kroatiens Reaktion: „Unbegründet“

Die kroatische Regierung reagierte auf die Einstufung mit deutlicher Kritik. Tourismusminister Tonči Glavina bezeichnete die Warnung als „unbegründet“ und betonte, dass Kroatien zu den sichersten Ländern Europas gehöre. Laut Glavina sei die Entscheidung Serbiens politisch motiviert und stehe im Kontext der angespannten Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Kroatien ist Mitglied der EU, der NATO und des Schengen-Raums und wird laut internationalen Rankings als eines der sichersten Reiseziele weltweit eingestuft.

Politische Spannungen als Hintergrund

Die Reisewarnung wird von Experten als Ausdruck der geopolitischen Spannungen zwischen Serbien und Kroatien interpretiert. Historische Konflikte und aktuelle politische Differenzen belasten das Verhältnis der beiden Nachbarn. Dennoch betont Kroatien die wirtschaftliche Verflechtung beider Länder: Jährlich arbeiten rund 20.000 Serben im kroatischen Tourismussektor, und auch die Zahl serbischer Touristen bleibt hoch.

Keine Auswirkungen auf deutsche und österreichische Touristen

Für Reisende aus Deutschland hat die serbische Warnung keine direkten Konsequenzen. Das deutsche Auswärtige Amt stuft Kroatien weiterhin als sicheres Reiseziel ein. Es gibt lediglich allgemeine Hinweise, größere Menschenansammlungen und Demonstrationen zu meiden, insbesondere im Umfeld von Fußballspielen.

Reisewarnungen aus Großbritannien

Auch Großbritannien hat eine allgemeine Reisewarnung für Kroatien ausgesprochen, allerdings aus anderen Gründen. Die britische Regierung verweist auf eine weltweit erhöhte Terrorgefahr und eine Zunahme von Kleinkriminalität in touristischen Hotspots. Diese Warnung betrifft jedoch nicht nur Kroatien, sondern auch andere europäische Länder wie Deutschland, Italien und die Schweiz.

Fazit

Die serbische Reisewarnung für Kroatien ist vor allem politisch motiviert und hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf internationale Touristen. Kroatien bleibt ein sicheres und beliebtes Reiseziel, auch wenn Reisende wie immer Vorsicht walten lassen sollten.