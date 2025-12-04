Haben Sie sich mal gefragt, warum die meisten Kinosessel rot sind? Die Antwort darauf ist überraschend.
Im 19. Jahrhundert erlebten Theater und Opernhäuser eine Blütezeit, geprägt von Komponisten wie Richard Wagner und Giuseppe Verdi. Die Säle wurden prunkvoll gestaltet, um den Besuch zu einem prestigeträchtigen Ereignis zu machen. Rot, oft kombiniert mit Gold, galt als Symbol für Reichtum, Macht und königliche Eleganz. Diese Assoziation wurde später auch auf Kinos übertragen, um den Besuchenden ein Gefühl von Exklusivität zu vermitteln, selbst wenn sie keine Opernbesucher waren.