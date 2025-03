Die Mercedes-Benz-Aktie steht unter Druck: Trumps Zölle, schwache Absätze in China und Herausforderungen im Elektromarkt belasten den Konzern. Die Zukunft bleibt ungewiss,

Die Mercedes-Benz-Aktie steht derzeit unter Druck, und mehrere Faktoren tragen zu den Kursverlusten bei. Nur einer davon sind die von Donald Trump für 3. April angekündigten Autozölle, die auch andere Automobilwerte wie Porsche beeinträchtigen.

Ein wesentlicher Grund ist auch der schwache Mercedes-Absatz in China, wo der Verkauf im Jahr 2024 um 7 Prozent zurückging, insbesondere im lukrativen Premiumsegment. Der Absatz von Luxusfahrzeugen wie der S-Klasse oder AMG-Modellen sank sogar doppelt so stark. Dies ist auf die Immobilienkrise in China und den zunehmenden Wettbewerb durch lokale Automarken zurückzuführen.

Zudem musste Mercedes-Benz seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2024 deutlich nach unten korrigieren. Die operative Marge sank auf 7,5 bis 8,5%, verglichen mit 12,9% im Vorjahr. Der Nettogewinn brach im dritten Quartal 2024 um fast 54% ein. Analysten erwarten auch für 2025 keine signifikante Erholung.

Mercedes-Aktie und E-Mobilität

Ein weiterer Faktor ist die Herausforderung im Elektrofahrzeugmarkt. Mercedes-Benz hinkt bei der Produktion und dem Verkauf von E-Autos hinterher, während chinesische Hersteller in diesem Segment Rekorde aufstellen. Dies führt zu einem Verlust von Marktanteilen in einem entscheidenden Zukunftssegment.

Um die Profitabilität zu sichern, hat Mercedes-Benz ein umfassendes Sparprogramm gestartet. Dazu gehören hohe Abfindungen für freiwillige Kündigungen sowie Reduzierungen bei Material- und Personalkosten. Diese Maßnahmen belasten kurzfristig die Bilanz und könnten das Vertrauen der Anleger weiter beeinträchtigen.

Neben den unternehmensspezifischen Problemen leidet Mercedes-Benz auch unter globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten und einer schwächelnden Konjunktur in Europa und China.

Fakten zur Mercedes-Aktie

Seit Jahresbeginn 2025 hat der Aktienkurs von Mercedes-Benz trotz aller Widrigkeiten leicht zugelegt.

Mercedes plant ein Sparprogramm mit Einsparungen von 5 Milliarden Euro jährlich bis 2027.

Der Absatz von Elektroautos ging 2024 um über 20 Prozent zurück, was Sorgen um die Zukunftsfähigkeit auslöst.

Neue Modelle wie der CLA sollen ab 2025/2026 den Mercedes-Absatz wieder ankurbeln.

Trump-Zölle bedrohen Mercedes-Aktie

Ein aktueller Faktor, der die Automobilindustrie und somit auch Mercedes-Benz stark beeinflussen könnte, sind die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf Autoimporte.

Trump hat zusätzliche Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle in die USA importierten Autos angekündigt, die ab dem 3. April in Kraft treten sollen. Diese Maßnahme wird voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die deutsche Automobilindustrie haben, einschließlich Mercedes-Benz.

Die Zölle gelten nicht nur für Komplettfahrzeuge, sondern auch für zentrale Autoteile, was die Lieferketten stören und die Verkaufspreise in den USA deutlich erhöhen könnte. Diese Entwicklung könnte den bereits bestehenden Druck auf die Mercedes-Benz-Aktie weiter verstärken und die Geschäftsaussichten in einem der wichtigsten Märkte des Unternehmens erheblich beeinträchtigen.

